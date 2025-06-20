Мэр Арзамаса намерен добиваться ужесточения наказания за попрошайничество

Мэр Арзамаса Нижегородской области Александр Щелоков сообщил в своем Telegram-канале о разработке поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) для ужесточения наказания за попрошайничество. Настойчиво просящих деньги у жителей и гостей города лиц мэр назвал «недогражданами, пестующими "культуру" попрошайничества» на центральной Соборной площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Щелоков рассказал, что получил множество жалоб на наглое поведение попрошаек и лично проверил доводы недовольных ими. «Прогуляться из точки А до точки Б по Гостиному ряду, Соборной без назойливого сопровождения трудно. В обещания молиться за энную сумму верится с трудом», — подчеркнул мэр. Он добавил, что постоянно обращается по этому поводу в полицию и пытается найти решение «в ручном режиме».

Ответственность за попрошайничество сейчас размыта, отметил чиновник, пообещав внести в областное заксобрание через городскую думу проект изменения к КоАП: «С полицией, уверен, сможем вместе победить это позорное явление». Добавим, наказание за попрошайничество регламентировано ст. 47 КоАП РФ и предполагает штраф 1-3 тыс. руб. При этом действие статьи не распространяется на получение милостыни при входе и на территории мест богослужения.

Владимир Зубарев