Глава МИД Сирии: Дамаск хочет построить «правильные отношения» с Москвой

Новые сирийские власти хотят построить «правильные отношения» с Россией. Об этом министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани заявил по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

«Мы сегодня представляем новую Сирию и, конечно, заинтересованы в налаживании правильного взаимодействия и отношений между нашими странами, которое бы основывалось на сотрудничестве и взаимном уважении»,— сказал господин аш-Шибани на совместной пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

«Есть много возможностей для создания единой и сильной Сирии, мы надеемся, что Россия поддержит нас на этом пути»,— добавил он (цитата по Reuters).

Это первая официальная встреча министров иностранных дел России и Сирии в российской столице. О визите сирийского министра сообщала накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В апреле министр экономики и промышленности временного правительства Сирии Нидал аш-Шаар говорил, что в Дамаске рассчитывают на всестороннее сотрудничество с Москвой. Он говорил, что важность сотрудничества России и Сирии обусловлена политическими и техническими причинами. При этом он отмечал, что эти отношения должны быть всесторонними и сбалансированными.

Российский военный контингент был направлен в Сирию в сентябре 2015 года для нейтрализации анклавов глобальных террористических группировок. В провинции Тартус находится 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, а в провинции Латакия — авиабаза Хмеймим. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа говорил, что сирийские власти ведут переговоры о новых соглашениях с Россией. На повестке в том числе стоит вопрос военного присутствия России в Сирии.

Анастасия Домбицкая