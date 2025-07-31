В Екатеринбурге ищут пропавшую семилетнюю Алину Максимкину

На территории Екатеринбурга организованы поиски пропавшей семилетней девочки Алины Максимкиной, следует из информации на сайте добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алина Максимкина

Фото: «Лиза Алерт» Алина Максимкина

Фото: «Лиза Алерт»

Сутки назад, 30 июля, девочка ушла гулять и не вернулась. Она была одета в темно-бежевый спортивный костюм, бежево-розовые кроссовки, на голове была бежевая кепка со стразами. Рост ребенка — 130 см.

Поиски планируют начать с ТЦ «Глобус» на Уктусе. По данным ЕАН, накануне девочку искала полиция с кинологами — собака взяла след только до торгового центра. По другим данным, ребенка видели на Вторчермете.

Ирина Пичурина