«Лента» нарастила прибыль на 45% за первое полугодие

«Лента» в первом полугодии получила 15,8 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Это на 44,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из отчетности ритейлера.

EBITDA выросла за отчетный период на 30% год к году, до 38,5 млрд руб. Выручка составила 513,9 млрд руб. (+24%). Сопоставимые продажи увеличились на 12% из-за роста среднего чека на 9,6%. Компания открыла 506 магазинов у дома, 4 гипермаркета, 33 супермаркета и 135 дрогери. Торговая площадь ритейлера увеличилась до 2,787 млн кв. м. (+18%).

По итогам второго квартала чистая прибыль составила 9,8 млрд руб. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. EBITDA выросла на 33%, до 22 млрд руб.

30 июля акции «Ленты» достигли исторического максимума — 1567 руб. за бумагу. Сегодня стоимость падала на 0,75 %, до 1529 руб., следует из данных Мосбиржи на 11:12 мск. В июне «Лента» выкупила у ООО «Молл» розничную челябинскую сеть «Молния».

О деятельности компании — в материале «Ъ» «"Лента" закрепляется на Урале».