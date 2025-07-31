МИД Ирана назвал условие для продолжения переговоров с США по ядерной программе

Иран требует от США компенсировать ущерб, нанесенный иранской ядерной программе. Как заявил глава МИД Исламской республики Аббас Арагчи в интервью газете Financial Times, это является условием Тегерана для возобновления переговоров с Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eraldo Peres / AP Фото: Eraldo Peres / AP

Министр также потребовал объяснений, почему США атаковали объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо, и гарантий, что Иран больше не подвергнется ударам. Аббас Арагчи уточнил, что считает путь переговоров «узким, но не невозможным».

13 июня Израиль начал операцию против Ирана «Народ как лев». Взаимные атаки продолжались 12 дней. 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Иране. Через два дня президент Дональд Трамп объявил о прекращении огня в регионе.

25 июля в Стамбуле прошли переговоры между Ираном, Великобританией, Францией и Германией. На встрече представители делегаций пытались убедить Тегеран в необходимости возобновления переговоров. Всего с апреля Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана. Они были прерваны после начала израильской операции. 24 июля замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил о готовности страны к возобновлению диалога.

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