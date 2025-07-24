В Иране назвали условия для возобновления диалога с США по ядерной программе

Иран готов возобновить переговоры с США по ядерной программе. Об этом заявил замминистра иностранных дел Казем Гарибабади. Условия для возобновления диалога дипломат перечислил в своем резюме по итогам мероприятий по линии ООН в Нью-Йорке. Среди них — гарантии со стороны Вашингтона о невозобновлении военных действий против Ирана, признание права Ирана на разработку и использование ядерных технологий и шаги по укреплению взаимного доверия.

«Для вступления в переговоры с американской стороной необходимо, чтобы соблюдались несколько принципов: шаги (со стороны США. — "Ъ") по укреплению доверия с учетом того факта, что Иран не доверяет США; отказ от использования переговоров в качестве платформы для скрытых мотивов, таких как военные действия, несмотря на готовность Ирана к любому исходу событий; уважение и признание прав Ирана (на разработку и использование ядерных технологий. — "Ъ") в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, включая обогащение (урана. — "Ъ") в соответствии с потребностями Ирана»,— цитирует господина Гарибабади иранское агентство ISNA.

С 12 апреля между Ираном и США состоялись пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана. Они прервались после того, как Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам. Вашингтон говорил о готовности к прямым переговорам с Тегераном. В случае отказа от переговоров американские власти грозят применением силы.

Подробности — в материале «Ъ» «Над Ираном опять нависли бомбы».

Анастасия Домбицкая