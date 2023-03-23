Суд отменил обвинительный приговор по уголовному делу экс-главы поселения в ХМАО

Суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отменил приговор бывшей главе поселения Белый Яр Сургутского района (ХМАО) Елене Никифоровой, ранее признанной виновной в превышении должностных полномочий и халатности (ч.2 ст. 286, ч.1 ст. 293 УК РФ). Соответствующее решение размещено на сайте суда. Теперь уголовное дело заново рассмотрит Сургутский райсуд.

По версии следствия, глава поселения выделила муниципальное жилье на условиях служебного найма 17 гражданам, не имевшим прав на улучшение жилищных условий. Кроме того, как полагают следователи, она ввела режим ЧС, чтобы предприниматель не мог ремонтировать дорогу в рамках заключенного муниципального контракта. Сумма контракта составила более 21 млн руб. Еще один эпизод касается отказа властей расселять аварийный многоквартирный дом с износом свыше 70%.

Уголовное преследование чиновницы началось в 2020 году. В отношении Елены Никифоровой также были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб), по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Напомним, в сентябре 2021 года суд отстранил Елену Никифорову от должности главы Белого яра.

В сентябре 2022 года Сургутский райсуд приговорил ее к 1 году 7 месяцам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, по решению суда, ей запретили занимать должности муниципальной или государственной службы в органах государственный власти и органах местного самоуправления на 2,5 года.

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Диана Сунагатуллина