В Калифорнии разбился истребитель F-35 ВВС США

На базе ВМС США Лемур в штате Калифорния разбился истребитель F-35, сообщает телеканал ABC News. Самолет упал на поле, пилоту удалось спастись.

Что стало причиной инцидента, пока неизвестно. По факту ЧП начато расследование. «Пилоту удалось успешно катапультироваться, он в безопасности. Других пострадавших среди персонала нет»,— сказано в заявлении руководства базы.

В январе истребитель F-35 потерпел крушение на Аляске из-за нештатной ситуации, летчик также выжил. В феврале военный самолет EA-18G Growler упал в залив Сан-Диего неподалеку от базы ВМС США, оба летчика катапультировались.