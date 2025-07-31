Житель Березовского арестован по обвинению в убийстве жены-тренера по карате

Суд города Березовский (Свердловская область) отправил под стражу 41-летнего Андрея Папста, которому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он обвиняется в убийстве своей супруги — 36-летнего детского тренера по карате Алены Папст.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Папст

Фото: Березовский городской суд Андрей Папст

Фото: Березовский городской суд

По данным региональной прокуратуры, 28 июля в Березовском произошло ДТП с участием обвиняемого. При осмотре места ДТП в машине также было обнаружено тело женщины: на экспертизе было установлено, что причиной ее смерти стало удушение.

Прокурор в суде дал заключение о необходимости помещения Андрея Папста под стражу, чтобы он не скрылся от следствия. Он будет находиться под ней до 29 сентября.

Согласно информации Госавтоинспекции региона, авария произошла около 19:00. Ехавший со стороны ул. Новая в сторону ул. Шиловская водитель на Nissan Leaf выбрал небезопасную скорость и потерял управление. Из-за этого автомобиль съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. В тот момент причиной смерти пассажирки врачи назвали полученные травмы, а водителя с различными травмами доставили в больницу.

Ирина Пичурина