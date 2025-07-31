Количество личных фондов в Санкт-Петербурге превысило 30 к середине 2025 года

К середине текущего года общее количество личных фондов (ЛФ) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области достигло 33 (31 в городе и два в 47-м регионе соответственно). При этом самый первый личный фонд в Петербурге появился лишь в июле 2024 года. В целом по РФ их число на сегодняшний день превышает 270. Такими данными с «Ъ-СПб» поделились аналитики управляющей компании «Свиньин и партнеры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году в Петербурге было зарегистрировано 17 ЛФ, за первую половину 2025-го показатель вырос почти вдвое. Эксперты прогнозируют, что к концу года их количество в регионе превысит 50.

«Личные фонды уже стали mainstream-инструментом для сохранения и передачи семейного капитала. Для Санкт-Петербурга это особенно актуально: город обладает значительным потенциалом для развития, учитывая концентрацию крупных капиталов и профессиональных управляющих компаний»,— прокомментировала приведенные данные управляющий партнер УК Наталья Сухарева.

Личный фонд — это некоммерческая организация, создаваемая гражданином или супругами для управления своим имуществом и его последующей передачи выгодоприобретателям в соответствии с волей учредителя. Это инструмент, позволяющий консолидировать активы (недвижимость, бизнес, нематериальные активы и т.д.) и управлять ими в течение жизни учредителя, а также обеспечить их передачу наследникам или другим выгодоприобретателям, минуя сложные процедуры наследования.

Важным аспектом развития рынка эксперты считает взаимодействие личных фондов с закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФами). «Являясь квалифицированными инвесторами в силу закона, личные фонды активно инвестируют в ЗПИФы, что создает дополнительные возможности для диверсификации инвестиционных портфелей»,— уточняет госпожа Сухарева.

В настоящий момент Петербург занимает второе место среди российских регионов по числу зарегистрированных личных фондов, уступая только Москве (171 ЛФ) и опережая такие регионы, как Краснодарский край (19 ЛФ), Московская область (27 ЛФ) и Татарстан (10 ЛФ). Доля города на Неве в общероссийском количестве личных фондов составляет около 10%.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что объем инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга за шесть месяцев текущего года, по данным аналитиков, составил 38 млрд рублей, что является минимальным показателем с 2021 года.

Андрей Цедрик