На закупку трамваев и троллейбусов Алтайский край потратит 961 млн рублей

Алтайский край закупил 21 единицу общественного электротранспорта. Итоги аукционов на поставку 12 трамваев и девяти троллейбусов подвели в министерстве транспорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Трамваи производства белорусского предприятия «Белкоммунмаш» в 2025-2026 годах поставит красноярское ООО «Карьерные машины». Сумма контракта составляет 742 млн руб. Победителем торгов на право поставки троллейбусов стало вологодское ООО «Торговый дом Транс-Альфа». Контракт стоимостью 219 млн руб. должен быть выполнен к 1 декабря 2025 года.

«Компании-поставщики обязаны обеспечить доступный склад запасных частей и устранять любые выявленные гарантийные неисправности в течение 10 суток»,— отметили в минтрансе.

Распределение транспорта пройдет позднее. Трамваи в Алтайском крае используются в Барнауле и Бийске, троллейбусы — в Барнауле и Рубцовске.

Валерий Лавский