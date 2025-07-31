Житель поселка под Белгородом ранен при ударе БПЛА

В Белгородском районе мирный житель пострадал при атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Житель поселка Октябрьский получил поверхностные осколочные ранения живота. Его доставили в больницу и оказали помощь, госпитализация не потребовалась.

«В результате атак двух дронов повреждены коммерческий объект и частное домовладение», — добавил глава региона. Данные о последствиях воздушного налета уточняются.

Минобороны РФ сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 32 БПЛА над регионами России.