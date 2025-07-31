Житель поселка под Белгородом ранен при ударе БПЛА
Гладков: житель поселка Октябрьский Белгородского района ранен при атаке БПЛА
В Белгородском районе мирный житель пострадал при атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Житель поселка Октябрьский получил поверхностные осколочные ранения живота. Его доставили в больницу и оказали помощь, госпитализация не потребовалась.
«В результате атак двух дронов повреждены коммерческий объект и частное домовладение», — добавил глава региона. Данные о последствиях воздушного налета уточняются.
Минобороны РФ сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 32 БПЛА над регионами России.