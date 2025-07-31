Наезд на семью после нападения на «Крокус» сочли частью теракта

Наезд автомобиля террористов на семью с детьми был частью теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. По версии следствия, преступники хотели увеличить число жертв.

Исполнителями теракта признаны четверо — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. После атаки они уехали на машине. Автомобиль сбил переходившую дорогу семью с детьми, пострадали 8-летний мальчик и его 11-летняя сестра. За рулем был Мирзоев. На допросе он признался, что сбил людей намеренно.

«Мирзоев..., продолжая реализовывать общий преступный умысел... совершил наезд на несовершеннолетних»,— говорится в документах.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Погибли 147 человек, пострадали более 300. Следствие считает, что исполнители теракта совершили его не из-за религиозных убеждений, а ради денег. Представители 19 обвиняемых среди прочего требовали прекратить их уголовное преследование или провести суд с участием присяжных.

Подробности — в материале «Ъ» «Тройка судей и никаких присяжных».