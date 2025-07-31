ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» совершили его не из-за религии, а ради денег

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холл» совершили преступление ради денег, а не из-за религии. Об этом говорится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомилось ТАСС.

К такому выводу пришли эксперты, ознакомившиеся с показаниями фигурантов и сделанными ими видео. В действиях исполнителей теракта не усматривается признаков «истинного религиозного фанатизма, присущих радикальным исламистам», так как они «принимали меры самосохранения» и действовали с целью получить вознаграждение. По мнению экспертов, исполнителей «программировали» для совершения теракта.

Теракт в «Крокусе» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 получили ранения. Исполнители — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — граждане Таджикистана.