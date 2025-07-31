Осужден житель Новосибирской области за сокрытие данных о террористе

2-й Восточный окружной военный суд признал жителя Бердска (Новосибирская область) виновным в преступлениях по ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма) и ст. 205.6 УК РФ (несообщение в органы власти о лице, участвующем в террористической деятельности). По данным УФСБ России по региону, речь идет об Игоре Икрянове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, подсудимый был был задержан в ноябре 2024 года. На одном из новостных Telegram-каналов Игорь Икрянов разместил комментарий, поддерживающий нападение украинских боевиков на российских пограничников и расстрел автомобиля подполковника ФСБ. Также через Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) он поддерживал общение с бывшим жителем Новосибирской области, сторонником националистических праворадикальных взглядов — руководителем структурного подразделения «Русского добровольческого корпуса» (организация признана террористической в РФ и запрещена).

«Бердчанин не сообщил следствию об участии своего знакомого в деятельности на территории Украины террористической организации, направленной против безопасности Российской Федерации»,— отметили в УФСБ.

Игорь Икрянов полностью признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему штраф в размере 360 тыс. руб. и запретил на два года размещать комментарии в интернете.

Михаил Кичанов