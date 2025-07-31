Замглавы МИД Вершинин: Россия готова продолжить переговоры с Украиной

Встречи межу Россией и Украиной на «более высоком уровне» должны быть серьезно подготовлены, сказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он уточнил, что Москва готова продолжить диалог с Киевом.

«Прошли три переговорных раунда, и мы готовы к их продолжению,— пояснил замминистра журналистам (цитата по «РИА Новости»). — Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьезно подготовлены».

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров России и Украины. Встреча делегаций продлилась около 40 минут. На ней стороны в том числе договорились об очередном обмене военнопленных. Также Москва предложила Киеву сформировать три группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Кремль говорил, что украинская сторона на это предложение не ответила.

Подробности — в материале «Ъ» «Театр одного зрителя».