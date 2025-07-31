Тюменец под наркотиками на угнанном грузовике повредил около 10 машин

В Тюмени 38-летний местный житель житель, находившийся под воздействием наркотиков, угнал грузовик и повредил почти 10 автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. Его госпитализировали в больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

Инцидент произошел 30 июля около полуночи. По предварительным данным, он проник на территорию предприятия на Московском тракте, с которого его ранее уволили. Он завел грузовик Shacman, на территории компании задел машину, а затем, желая выехать на улицу, вынес грузовиком ворота предприятия, которые упали на стоящий рядом автомобиль. После того, как водитель проехал несколько кварталов, он въехал в забор и ворота другой компании, позднее побил семь припаркованных на улице машин. Затем грузовик съехал с дороги.

Напомним, по данным на конец марта, в Тюменской области с начала 2025 года произошло 24 ДТП по вине водителей грузовиков, в результате которых 24 человека получили ранения и четыре погибли. Из них 12 происшествий случилось на территории Тюмени.

Ирина Пичурина