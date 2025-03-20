С начала года в Тюменской области в ДТП с грузовиками погибли четыре человека

В Тюменской области с начала 2025 года произошло 24 ДТП, в результате которых 24 человека получили ранения и четыре погибли, сообщили в региональной Гоавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из них 12 происшествий случилось на территории Тюмени, при этом, согласно результатам прошедшей накануне массовой проверке водителей грузовиков, некоторые из них совершают поездки без полиса ОСАГО, техосмотра, диагностических карт, нарушают правила пользования тахографом.

Напомним, 19 марта на 18 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло массовое ДТП, затруднившее движение в сторону Тобольска. В аварии участвовали три автомобиля: ВАЗ-2114, «Лада Ларгус» и грузовик — водитель ВАЗ-2114 получил ранения и был госпитализирован.

Ирина Пичурина