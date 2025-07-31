За покушение на теракт в Красноярске силовики задержали подростка

В Красноярске в отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Решением суда его поместили под стражу, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, 28 июля 2025 года фигурант дела в Красноярске пытался поджечь объект транспортной инфраструктуры. Однако несовершеннолетнего на месте преступления задержали правоохранители.

Уточняется, что подросток действовал за денежное вознаграждение.

Александра Стрелкова