Суд оставил в СИЗО обвиняемую в убийстве бывшего главы Самары

Продлена мера пресечения Екатерине Тарховой, которой инкриминируется убийство бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи Тарховой. Екатерина Тархова будет содержаться под стражей еще два месяца, до 2 октября включительно. Решение принял Самарский районный суд Самары 30 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Убитые приходились арестованной дедушкой и бабушкой. Екатерину Тархову задержали и арестовали в начале февраля текущего года после того, как Виктор и Наталья Тарховы пропали без вести. Их тела искали на полигоне «Преображенка», но до сих пор не нашли.

Вначале обвиняемая отказывалась от дачи показаний, но в итоге призналась в содеянном и сообщила, что ей помогли совершить преступление. Следствие считает соучастниками убийства супругов Тарховых Светлану и Дмитрия Метревели. Оба объявлены в международный розыск.

По версии следствия, Светлана Метревели консультировала Екатерину Тархову на тему убийства ее родственников. А Дмитрий Метревели помог расчленить тела экс-мэра Самары и его супруги и избавиться от останков. Дмитрий Метревели заочно арестован.

Мать Екатерины Тарховой, Людмила Тархова, отбывает в колонии срок за вымогательство 200 млн руб. у зампреда самарской губдумы Александра Милеева. Сын обвиняемой в убийстве после ее ареста содержался в соцучреждении, затем крестная оформила опеку над ним.

Андрей Сазонов