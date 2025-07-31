Мишустина попросили разобраться с нелегальными лекарствами на маркетплейсах

Общественники продолжают находить на маркетплейсах множество незарегистрированных препаратов. Продавцы некоторых из них обещают, например, излечение от нескольких видов рака, грибковых заболеваний, ВИЧ-инфекций и других серьезных заболеваний. Московское общество потребителей в конце июля направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой разобраться в ситуации, узнал «Ъ».

Карточки с такими товарами организация нашла на Wildberries. Авторы письма предполагают, что площадка допускает такие товары к продаже умышленно, для получения коммерческой выгоды. На это может указывать резкий рост числа предостережений, вынесенных Генпрокуратурой в отношении маркетплейса. За январь—май 2025 года число таких предупреждений онлайн-площадке выросло на 260% год к году, указано в письме МОЗП.

В Wildberries заявили «Ъ», что не видели такого письма. Площадка, как пояснили в ее пресс-службе, исходит из принципа добросовестности продавцов: принимая оферту, они подтверждают, что их товары соответствуют нормам законодательства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Маркетплейсы не лечатся».

Виктория Колганова