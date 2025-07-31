Маркетплейсы не лечатся

Несмотря на борьбу маркетплейсов с нелегальной продажей лекарств селлерами, общественные организации продолжают находить на онлайн-площадках такие товары. Например, под видом пищевой добавки на Wildberries продается не зарегистрированное в России китайское средство, обещающее излечение разных видов рака. Московское общество защиты потребителей обратилось по этому поводу к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Московского общества защиты потребителей (МОЗП) премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разобраться с продажей на маркетплейсах незарегистрованных лекарств. Несмотря на заявления маркетплейсов о борьбе с продавцами, реализующими такие товары, множество препаратов и медизделий с сомнительным происхождением и свойствами все еще можно найти, например, на Wildberries, говорится в письме. В Wildberries заявили “Ъ”, что не видели письма. Но после запроса “Ъ” некоторые из перечисленных в обращении МОЗП позиций были убраны с витрины маркетплейса.

Московское общество защиты потребителей приводит в письме ссылки на карточки различных не зарегистрированных в РФ препаратов и медизделий на Wildberries. Например, на площадке под видом накладных виниров продаются временные пломбы для зубов, устанавливаемые в домашних условиях. Также на маркетплейсе были найдены различные китайские пищевые добавки: в их описании говорится, что они могут помочь в том числе пациентам с различными видами рака.

МОЗП предполагает, что Wildberries допускает такие товары к продаже «умышленно в целях получения выгоды».

На это, подчеркивают в организации, указывает резкий рост числа предостережений, вынесенных Генпрокуратурой в отношении маркетплейса. За январь—май 2025 года число таких предупреждений онлайн-площадке выросло на 260% год к году, указано в письме МОЗП.

В числе возможных мер по борьбе с такими практиками МОЗП называет вывод маркетплейсов из-под действующих ограничений на проведение проверок и предоставление надзорным органам полномочий по применению «полноценных санкций по всем выявляемым фактам противоправной деятельности».

В Wildberries пояснили “Ъ”, что «исходят из принципа добросовестности продавцов»: принимая оферту, они подтверждают, что их товары соответствуют нормам законодательства. В случае с безрецептурными лекарствами реализовать такую продукцию на Wildberries селлеры могут исключительно при наличии у них лицензии на торговлю лекарствами. Рецептурные препараты реализуются на площадке только по модели click & collect — покупатель бронирует товар на сайте и оформляет самовывоз из аптек-партнеров.

В другом крупнейшем российском маркетплейсе — Ozon сообщили, что у них продажа лекарств возможна только в «закрытой» категории, куда допускаются продавцы при наличии аптечной лицензии. У селлеров биологически активных добавок (БАД) специалисты площадки проверяют свидетельства о госрегистрации. Если есть нарушения или жалобы покупателей на товар, его карточка просто скрывается, утверждает в Ozon.

85,8 миллиарда рублей составил коммерческий рынок БАДов в России в первой половине 2025 года, по данным DSM Group.

Однако мониторинга не всегда бывает достаточно. Так, Роскачество летом 2024 года нашло на маркетплейсах около 60 тыс. БАДов без свидетельств о госрегистрации. Также было найдено 400 товаров, в составе которых были запрещенные для БАДов вещества, включая ашваганду и листья коки. Кроме того, некоторые недобросовестные продавцы под видом БАДов продавали на маркетплейсах лекарства, в том числе рецептурные: было выявлено 200 карточек таких товаров.

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Проблема продажи незарегистрированных препаратов под видом пищевых добавок на маркетплейсах давняя, бизнес и власти уже много раз пытались решить ее различными способами. В феврале 2025 года Торгово-промышленная палата предложила ужесточить регулирование интернет-торговли БАДами через ФАС. По оценке исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД к пище» Александра Жесткова, незарегистрированная продукция формирует около 20% этого рынка (см. “Ъ” от 25 февраля).

По словам кандидата медицинских наук Кирилла Маслиева, последствия приема таких препаратов непредсказуемы: от развития зависимости до судорог и отказа работы органов. «Площадки удаляют карточки товаров только после жалоб, хотя логично вообще не предоставлять сомнительной продукции возможности выставляться»,— считает он.

Виктория Колганова