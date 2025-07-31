Минпромторг предложил ужесточить требования к инвесторам по госконтрактам

Минпромторг хочет перенастроить механизм заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК) с государством. Изменения необходимы, чтобы привлекать больше российских и дружественных инвесторов в проекты.

В число нововведений входит 49-процентный порог участия иностранного капитала в проектах СПИК. Минпромторг также вводит изменения в планы реализации инвестпроектов. Теперь они должны совпадать с графиком выполнения технологических и производственных операций и содержать четкие сроки (квартал и год). Изменения касаются параметров оценки заявок на право заключения СПИК, уточняется формула расчета штрафа за невыполнение инвестором обязательств.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Чужие здесь не вкладывают».