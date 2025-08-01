Копии царя Соломона

В Москве прошел X Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». Отрасль явно на подъеме, есть множество интересных проектов. Производители совершенствуют продукцию, открывают новые сферы. Но невозможно создать принципиально новое на рынке, который так отстал от Запада. Развитие начинается с копирования.

Форум проходил в кластере «Ломоносов». Он сейчас представляет собой пару больших причудливого вида зданий посреди пустырей и стройплощадок, на которых скоро тоже что-то выстроят. Так и реабилитационная индустрия России: недавно было пусто, сейчас местами уже есть на что посмотреть, все остальное пока в проекте.

Яркая картинка реабилитационного форума для постороннего человека — «аллея протезов» на втором этаже кластера. Известный тренд последних лет — не маскировать искусственные конечности под обычные руки-ноги, а спокойно и без стеснения показывать все как оно есть. В качестве живой рекламы теперь используют миловидных девушек на протезах: целая стайка бродила среди стендов. Производителей много — московский «Орто-Космос», московская же «Моторика», с которой давно сотрудничает Русфонд, компания Steplife… Уже видно вертикальное разделение труда: тольяттинская Armax, например, занимается в основном не протезами, а оборудованием для их изготовления. Осваиваются ниши — например, «Анатомикс» сконцентрировался на коленных модулях и стопах для занятия экстремальными видами спорта.

А теперь смотрим взглядом профессионала. Я был на форуме с Ириной Покровской, физическим терапевтом из питерского АНО «Физическая реабилитация», и Марией Николаевой, эрготерапевтом из московского Центра лечебной педагогики.

Ирина Покровская сразу повела меня к стенду компании «Биомир XXI». Здесь выставлен потолочный монорельс для перемещения пациента: его сажают или кладут в подобие гамака, подвешенного на рельсе. Гамак может подниматься-опускаться и ездить по рельсу. Самый очевидный маршрут — «кровать — санузел».

— В России есть уже несколько производителей такого оборудования,— говорит Покровская.— Оно помогает перемещать маломобильного пациента по квартире или больнице и пересаживать из кровати в коляску, что очень облегчает уход. Это, как теперь говорят, «реинжиниринг» датской модели. Такое сейчас на нашем рынке реабилитационного оборудования сплошь и рядом. Заимствуют известную конструкцию, а какие-то узлы разрабатывают сами, чтобы отличаться от оригинала. Ну и что? Гораздо лучше так, чем никак.

А Марию Николаеву из ЦЛП особенно вдохновила гамма устройств от «Исток-Аудио», которые позволяют человеку с ограниченными возможностями управлять компьютером. Например, мышь-очки — курсор ведешь движением головы, а нажатие имитирует прикусывание специальной кнопки.

— В мире все это есть, но для меня это волшебство! — говорит Мария.

Ну а меня больше всего поразила разработка фирмы Elvis. Компания взялась за амбициозный проект нейроинтерфейса для слепых. Таких, у которых из всей зрительной цепочки осталась только зрительная кора — в нее вживляется имплант. Хрусталик, сетчатку, зрительный нерв Elvis заменяет электроникой. Идут опыты на обезьянах сочинского питомника. А в США похожие исследования уже ведут на людях.

Было еще много о чем рассказать — интересные новинки показали семь из 14 регионов, где работает Русфонд. Мы вернемся к теме.

весь сюжет

rusfond.ru/issues/1242

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»