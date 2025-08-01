Из свежей почты

Алеша Иванов, 13 лет, расстройство аутистического спектра, требуется курсовое лечение. 213 319 руб.

Внимание! Цена лечения 252 319 руб. Телезрители ГТРК «Мурман» соберут 39 тыс. руб.

Когда Алеше было два года, он очень изменился: перестал играть с детьми, замолчал, не интересовался игрушками. Лечение и занятия не помогали, только после курсового лечения в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве сын стал спокойнее и самостоятельнее. Оплачивать его нам помогали благотворители. Врачи ИМТ считают, что у Алеши хорошие шансы и надо продолжить лечение. Но его оплата нам не по силам. Помогите! Екатерина Дворецкая, Мурманская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Алеше необходимо продолжать курсовое лечение, нацеленное на развитие познавательных способностей, концентрации внимания и речевых навыков, понимание речи, коррекцию поведения».

Матвей Иванов, 10 лет, врожденная деформация губы и носа, расщелина альвеолярного отростка, недоразвитие челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 175 880 руб.

Внимание! Цена лечения 407 880 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 32 тыс. руб.

Сын родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. Перенес пять операций. Зубы у него росли криво, и говорил он невнятно. Ортодонтическое лечение мы начали в Москве, когда Матвею было четыре года. Сначала я сама его оплачивала, а потом обратилась в Русфонд. Огромное спасибо всем! Но до сих пор у сына прикус нарушен и еще остался дефект нёба. Предстоит операция на верхней челюсти, а перед ней нужно пройти очередной этап лечения, и я вновь прошу вашей помощи. Валентина Иванова, Мордовия

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Матвею требуется очередной этап ортодонтического лечения с целью подготовки к проведению операции — костной пластики верхней челюсти».

Соня Семерикова, 2 года, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 246 190 руб.

Внимание! Цена лечения 487 190 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Хабаровск» соберут 41 тыс. руб.

У Сони с рождения стопы были подогнуты. В месяц мы начали лечение: ножки гипсовали, сделали ахиллотомию, затем дочка носила брейсы. Стопы выпрямились, и в полтора года Соня начала ходить. А через год стопы опять стали подворачиваться, и все повторилось: гипсования, ношение брейсов. Стопы выправились, но через три месяца ортопед диагностировал второй рецидив и сказал, что нужна операция. Дочка ходит с трудом, спотыкается, быстро устает. Ей готовы помочь ярославские хирурги, но нам не удается собрать нужную сумму для оплаты операции. Ольга Калмыкова, Хабаровский край

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Сони врожденная деформация обеих стоп. Планируется хирургическая реконструкция обеих стоп и курс этапных гипсований. Девочка будет нормально ходить».

Костя Нигородов, 15 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 159 550 руб.

Внимание! Цена обследования 396 550 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тамбов» соберут 37 тыс. руб.

Костя родился с тяжелыми пороками развития почек и сердца. В мае 2019 года сыну пересадили почку от бабушки. Костя окреп, сейчас он по росту догоняет сверстников, учится в школе и в компьютерной академии, хочет стать программистом. Но ему надо пожизненно принимать специальные препараты и контролировать состояние. Биопсию Косте делали в московской клинике «Тигренок», где работает доктор, который его оперировал. Только здесь сын может сразу пройти полное обследование и консультацию трансплантолога. Прошу, помогите с оплатой! Анна Булдыгина, Тамбовская область

Главный врач детского медицинского центра «Тигренок» Надежда Раппопорт (Москва): «Косте после трансплантации необходимо тщательно следить за пересаженной почкой. В нашей клинике все необходимые обследования будут проведены за несколько часов. Это позволит при ухудшении состояния трансплантата быстро получить надлежащую помощь».

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