В Татарстане сняли режим беспилотной опасности спустя 6 часов

В Республике Татарстан в 13:40 отменили режим «Беспилотная опасность», который действовал с 07:18 утра. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

Режим безопасности продлился около шести с половиной часов. Информации о введении ограничений в аэропортах республики в этот период не поступало.

На этой неделе режим «Беспилотная опасность» в Татарстане вводился впервые. Ранее, 27 июля аналогичные меры действовали 5,5 часа — с 05:05 до 10:36 мск. 26 июля режим был введен в 08:10 мск и продлился 2,5 часа.

Анар Зейналов