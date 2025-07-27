В Татарстане спустя 5,5 часа сняли режим беспилотной опасности

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности, он действовал 5,5 часа. МЧС России сообщило об отмене режима через свое приложение в 10:36.

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ снят», — говорится в приложении министерства.

Оповещение о введении режима появилось в приложении МЧС России в 05:05 по московскому времени. О закрытии аэропортов Нижнекамска и Казани в это время не сообщалось.

В Волгоградской области из-за атаки беспилотных летательных аппаратов произошли сбои в движении поездов, включая поезда из Казани в Новороссийск. На станции Жутово падение обломков БПЛА привело к нарушению электроснабжения контактной сети железной дороги.

Влас Северин