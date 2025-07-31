В Татарстане ввели режим беспилотной опасности

В Татарстане с 07:18 введен режим «Беспилотная опасность». Об этом было объявлено в официальном приложении МЧС России.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность“», — указано в сообщении.

Сообщений о введении ограничений в аэропортах республики на момент публикации не поступало.

Ранее, 27 июля, режим беспилотной опасности действовал в течение 5,5 часа — с 05:05 до 10:36. 26 июля аналогичные меры безопасности были введены в 08:10 и действовали 2,5 часа.

Анар Зейналов