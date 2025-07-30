На Ставрополье системами безналичной оплаты проезда оснащено 60% транспорта

Более 60% общественного транспорта Ставрополья оснащено системами безналичной оплаты. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Валидаторы установлены на транспорте регулируемых государством автобусных маршрутах № 1, 10, 13, 14, 33, 36, 37, 46, 52, а также во всех троллейбусах.

Новые автобусы и троллейбусы Ставрополя оснащены не только терминалами, но и системой оплаты через QR -коды. С апреля по август 2025 года стоимость проезда в этом случае была на 8 руб. меньше.

В ведомстве отметили, что общественный транспорт в ближайшее время будет оснащен системой мониторинга движения – GPS-навигацией. За счет этого пассажиры смогут отслеживать движение автобусов и троллейбусов. Подобная система уже работает на маршрутах ГУП СК «Крайтранс» в Ставрополе и Пятигорске.

Кроме этого, внутри салонов нескольких маршрутах краевой столицы установлены информационные табло.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в первом полугодии 2025 года картами при оплате проезда в общественном транспорте жители Ставрополья воспользовались 16,5 млн раз, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года.

Наталья Белоштейн