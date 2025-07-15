Коммунисты засоряют фильтр

Избирательная комиссия Республики Коми отказала в регистрации большей части кандидатов в губернаторы региона — шести из 11 выдвиженцев. Они не прошли так называемый муниципальный фильтр, то есть не сумели заручиться поддержкой 10% муниципальных глав и депутатов. В их числе оказался и депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов, который сдал в комиссию необходимые 169 подписей, однако восемь из них были признаны недействительными. Пять лет назад он столкнулся с аналогичной проблемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов во время заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов во время заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Избирком Коми первым завершил этап регистрации кандидатов на губернаторских выборах, которые 14 сентября пройдут в 20 субъектах РФ. В понедельник, 14 июля, комиссия сняла с гонки оставшихся трех человек, которые баллотировались на пост главы республики в порядке самовыдвижения,— индивидуального предпринимателя Илью Попова, а также двух пенсионерок, Наталью Гойман и Светлану Игнатову. Основанием стало недостаточное количество подписей для прохождения «муниципального фильтра». Днем ранее республиканский избирком по аналогичной причине отказал в регистрации депутату Госдумы от КПРФ Олегу Михайлову, выдвиженцу партии «Родина» Владимиру Горбунову, а также представителю Российской партии свободы и справедливости Артему Синявскому.

Напомним, согласно федеральному законодательству, для попадания в бюллетень выдвиженец должен заручиться поддержкой определенного числа муниципальных глав и депутатов — от 5% до 10% в зависимости от региона. В Коми установлен максимально возможный порог, для преодоления которого необходимо собрать минимум 169 подписей. Успешно с этим справились только врио губернатора Ростислав Гольдштейн («Единая Россия»), депутат Госсовета (парламента) республики Татьяна Саладина («Справедливая Россия — За правду»), депутат Госдумы Сергей Каргинов (ЛДПР), самозанятый Степан Соловьев («Зеленая альтернатива»), а также учитель физкультуры Александр Касьяненко («Коммунисты России»).

Решение комиссии вызвало возмущение Олега Михайлова, который набрал автографов «с запасом» — 173 штуки, однако сразу восемь из них оказались «задвоенными», то есть их владельцы ранее уже поддержали другого кандидата (по закону действительной считается только первая подпись). Интересно, что на выборах в 2020 году коммунист столкнулся с аналогичной проблемой. Тогда его, правда, подвели сразу 14 муниципалов, причем часть из них состояла в КПРФ.

«Сами депутаты не обязаны сообщать, за кого они уже подписались, поэтому я не мог предугадать, легитимной окажется та или иная подпись или нет. Федеральный закон не обязывает ни глав поселений, ни нотариусов публиковать информацию, за кого из выдвиженцев депутат уже подписался»,— заявил Олег Михайлов во время прямого эфира во «ВКонтакте». Коммунист посетовал на невозможность отозвать подпись, если муниципал вдруг передумал поддерживать кандидата, а в качестве примера, как этот механизм должен работать, привел наследственное право, в котором правомочным считается последний, а не первый автограф.

«Мы будем обжаловать решение избиркома Коми и, если потребуется, дойдем до Конституционного суда России»,— пригрозил господин Михайлов.

О возможности скорректировать положения действующего «муниципального фильтра» на законодательном уровне депутат Госдумы говорить не стал, сославшись на внесенный в Госдуму избирательный кодекс от КПРФ, который предлагает его вовсе отменить. Правда, месяц назад комитет по госстроительству и законодательству Госдумы рекомендовал этот документ отклонить (см. “Ъ” от 17 июня). Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин подтвердил “Ъ”, что коммунисты не пойдут на «полумеры» и будут добиваться только отмены «заградительного барьера» для парламентских партий, который «не соответствует ни духу, ни времени».

Добавим, что в большей части регионов, где пройдут губернаторские выборы, этап регистрации кандидатов еще не начался. Ранее в КПРФ “Ъ” говорили, что помимо Коми считают важными выборы в Иркутской области. Там на пост баллотируется бывший губернатор Сергей Левченко, который собрал, по последним данным, более 200 подписей из 239 необходимых. На поиск оставшихся у него есть время до 30 июля включительно.

Андрей Прах; Андрей Иванов, Сыктывкар