«При Джо Байдене такого точно не было»

У нас выработан иммунитет к санкциям — так в Кремле прокомментировали очередной ультиматум Дональда Трампа. Президент США ранее сократил до 10 дней срок, который был дан Москве на поиск мирного решения по Украине. Тем временем Вашингтон официально предупредил Индию и Китай о последствиях в случае продолжения закупок российских энергоносителей. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Белый дом начал подготовку к введению обещанных рестрикций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Кремль традиционно никак не отреагировал на очередной ультиматум Дональда Трампа. Ранее президент США заявил, что очень раздражен тем, что российский лидер Владимир Путин не ответил на его первый ультиматум в 50 дней, чтобы найти мирное решение по Украине. Тогда он устанавливает новый срок до 8 августа, после чего последуют меры давления. Речь идет о заградительных пошлинах на экспорт в США для стран, что поддерживают Российскую Федерацию. Крупнейшие из них, как известно, — это Индия, Бразилия и Китай.

Американский президент впервые заявил, что не уверен в успехе, противостояние может продолжаться бесконечно долго, хотя договориться можно было бы в кратчайшие сроки. Белый дом не волнуют последствия и реакция рынков на санкции, поскольку все это уже просчитано. Между тем в Стокгольме прошла встреча министра финансов США Скотта Бессента и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна. Речь шла об урегулировании торговых вопросов. Китай предупредили, что российскую нефть покупать не следует, как и поставлять в РФ так называемые товары двойного назначения — все это чревато последствиями.

Китайские товарищи ответили отрицательно, мол, диктовать условия не позволим, речь идет о энергетическом суверенитете Китайской Народной Республики, который она решительно будет защищать. Пекин продолжит закупки российского сырья. По крайней мере, сейчас они даже увеличились на фоне подорожавшей нефти с Ближнего Востока. Впрочем, еще есть неделя, чтобы подумать.

В этой связи важно напомнить, что Китай России, конечно, друг, но вот бизнес-партнер он весьма непростой. Нельзя исключать, что большой сосед на фоне происходящих событий попросит дополнительную скидку и иных уступок. Повод есть — мы же из-за вас серьезно рискуем.

Куда интереснее ситуация с Индией. Дональд Трамп заявил, что экспорт этой страны в США будет облагаться пошлиной в 25%. Плюс Нью-Дели заплатит штраф за то, что покупает у России энергоносители и оружие. Получается, что Вашингтон по факту уже начал принимать меры против дружественных России стран и торговых партнеров, не дожидаясь 8 августа. Общий смысл такой: сотрудничество с Москвой чревато проблемами и, что пожалуй самое главное, это будет учитываться в рамках торговых переговоров как дополнительный фактор давления. При Джо Байдене такого точно не было. Это уже фирменный стиль Дональда Трампа, его фишка.

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Дмитрий Дризе