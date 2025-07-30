Татарстанские энергостроители попали под подозрение

ФАС возбудила дело против шести компаний, пять из которых базируются в Татарстане, по подозрению в картельном сговоре при участии в торгах на строительство и ремонт электросетевых объектов. Общая сумма контрактов превысила 2,7 млрд руб. Эксперты отмечают, что участникам сговора, по закону, грозят не только крупные штрафы, но и уголовная ответственность, а ущерб от завышенных цен ложится на конечных потребителей через тарифы на электроэнергию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФАС выявила картельный сговор компаний из Татарстана на торгах на 2,7 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ ФАС выявила картельный сговор компаний из Татарстана на торгах на 2,7 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картельного сговора на торгах за право ремонтировать электросетевые объекты, сообщило ведомство. Торги прошли на территории Краснодарского края и Республики Татарстан, сумма контрактов составила более 2,7 млрд руб. Под подозрение службы попали шесть компаний, пять татарстанских и одна московская: казанские ООО «СВЭП» и ООО «Авангардэнерго», кукморское ООО «СВСЭСС», зеленодольское ООО «Смартинжиниринг», ООО «ПСК „Татэнергострой“» из Актанышского района и московское ООО «ИЦ „Энергоразвитие“». По версии антимонопольщиков, компании координировали действия для поддержания цен на торгах, что привело к заключению договоров с минимальным снижением от начальной стоимости.

По данным портала госзакупок, основными заказчиками работ выступали АО «Сетевая компания» (234 контракта на общую сумму 3,1 млрд руб.) и ГУП «РТ „Электрические сети“» (60 контрактов на 873 млн руб.). Крупнейшим получателем контрактов стало ООО «ПСК „Татэнергострой“», заключившее с АО «Сетевая компания» договоры на 1,8 млрд руб. Московское ООО «ИЦ „Энергоразвитие“» получило от того же заказчика контракты на 814 млн руб., а кукморское ООО «СВСЭСС» — на 450 млн руб. Значительные суммы достались и другим участникам: ООО «Авангардэнерго» заключило контракты с ГУП РТ «Электрические сети» на 401 млн руб., ООО «Смартинжиниринг» — на 283 млн руб.

Основные заказчики АО «Сетевая компания» — крупнейший оператор по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Татарстане. Компания создана в 2001 году в рамках реформы электроэнергетики на базе девяти сетевых предприятий. Штаб-квартира расположена в Казани, генеральный директор с 2012 года — Ильшат Фардиев. В структуре компании — 11 филиалов по республике. В 2024 году выручка компании составила 42,1 млрд руб., чистая прибыль — 5,6 млрд руб. ГУП «Электрические сети» — государственное унитарное предприятие Республики Татарстан, специализирующееся на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным сетям. Основано в 2005 году, единственный учредитель — министерство земельных и имущественных отношений РТ. Штаб-квартира расположена в Казани. В 2024 году выручка предприятия составила 297,2 млн руб. (рост на 17,6% к 2023 году), однако чистая прибыль снизилась до минус 1,91 млрд руб.

Анализ корпоративных связей показывает, что большинство компаний входят в единую бизнес-группу. Ключевой фигурой выступает Раиль Газетдинов — он руководит московским ИЦ «Энергоразвитие» и является совладельцем зеленодольского «Смартинжиниринга». В то же время ПСК «Татэнергострой» владеет 90,3% кукморского СВСЭСС, а ИЦ «Энергоразвитие» контролирует 99,9% казанского «Авангардэнерго».

Финансовые результаты татарстанских компаний в 2024 году оказались разнонаправленными. Казанский СВЭП увеличил выручку на 61%, до 1,55 млрд руб., а зеленодольский «Смартинжиниринг» продемонстрировал взрывной рост с 64,5 млн до 1,44 млрд руб. В то же время кукморский СВСЭСС показал снижение выручки с пикового значения 4,2 млрд руб. в 2021 году до 2,5 млрд в 2024-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раиль Газетдинов (справа) контролирует несколько компаний, подозреваемых в сговоре

Фото: Пресс-служба мэрии Казани Раиль Газетдинов (справа) контролирует несколько компаний, подозреваемых в сговоре

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Ни в одной из шести компаний на запросы «Ъ Волга-Урал» ответить не смогли.

В пресс-службе управления ФАС по Республике Татарстан «Ъ Волга-Урал» сообщили, что дело будет рассматривать центральный аппарат ведомства. Если вина будет доказана, организации должны будут заплатить административные штрафы по статье 14.32 КоАП РФ.

Дело против татарстанских энергостроителей стало очередным в серии антикартельных расследований ФАС, затрагивающих республику. В феврале 2025 года антимонопольная служба уже выявила картельный сговор на торгах по поставке учебного и компьютерного оборудования, где среди шести регионов фигурировал и Татарстан.

Тогда под подозрение попали ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и индивидуальный предприниматель, которые координировали действия на 32 торговых процедурах общей стоимостью 276,7 млн руб. Часть этих торгов проходила в рамках национального проекта «Образование». Расследование дела началось еще в сентябре 2024 года, когда сумма предполагаемого ущерба оценивалась в 275,3 млн руб.

Руководитель практики антимонопольного и конкурентного права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Надия Гореславская отмечает, что помимо традиционных административных штрафов компаниям теперь грозит и уголовная ответственность.

«В случае подтверждения вины за участие в картеле участникам грозят оборотные штрафы: для юридических лиц до 50% начальной цены торгов, но не более 4% совокупной выручки нарушителя, а также до 50 тыс. руб. для должностных лиц или их дисквалификация до трех лет», — пояснил эксперт. Кроме того, в конце 2024 года в УК РФ появился самостоятельный состав преступления за участие в картельном сговоре на торгах, если это повлекло изменение или поддержание цен. В этом случае участникам может грозить лишение свободы до шести лет и штраф до 4 млн руб. По данным ФАС, в 2024 году в судах рассматривалось 17 уголовных дел о картелях, по восьми из них были вынесены обвинительные приговоры».

Госпожа Гореславская подчеркнула, что судебная практика по антикартельным делам складывается в пользу регулятора. В качестве примера эксперт приводит дело ООО «Транссервис», которое пыталось оспорить решение ФАС о сговоре на торгах по транспортированию ТКО, однако суды встали на сторону антимонопольщиков, и компания выплатила штраф 96,9 млн руб.

Эксперт также отмечает широкий круг пострадавших от картельных соглашений в энергетической сфере. «При организации картелей на торгах по электроэнергии страдают не только государственные и муниципальные бюджеты, но и потребители, поскольку завышенная стоимость работ, обусловленная картельным сговором, неизбежно закладывается в тарифы на электроэнергию», — заключила госпожа Гореславская.

Анар Зейналов