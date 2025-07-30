Татарстанские энергостроители попали под подозрение
ФАС выявила картельный сговор компаний из Татарстана на торгах на 2,7 млрд рублей
ФАС возбудила дело против шести компаний, пять из которых базируются в Татарстане, по подозрению в картельном сговоре при участии в торгах на строительство и ремонт электросетевых объектов. Общая сумма контрактов превысила 2,7 млрд руб. Эксперты отмечают, что участникам сговора, по закону, грозят не только крупные штрафы, но и уголовная ответственность, а ущерб от завышенных цен ложится на конечных потребителей через тарифы на электроэнергию.
ФАС выявила картельный сговор компаний из Татарстана на торгах на 2,7 млрд рублей
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картельного сговора на торгах за право ремонтировать электросетевые объекты, сообщило ведомство. Торги прошли на территории Краснодарского края и Республики Татарстан, сумма контрактов составила более 2,7 млрд руб. Под подозрение службы попали шесть компаний, пять татарстанских и одна московская: казанские ООО «СВЭП» и ООО «Авангардэнерго», кукморское ООО «СВСЭСС», зеленодольское ООО «Смартинжиниринг», ООО «ПСК „Татэнергострой“» из Актанышского района и московское ООО «ИЦ „Энергоразвитие“». По версии антимонопольщиков, компании координировали действия для поддержания цен на торгах, что привело к заключению договоров с минимальным снижением от начальной стоимости.
По данным портала госзакупок, основными заказчиками работ выступали АО «Сетевая компания» (234 контракта на общую сумму 3,1 млрд руб.) и ГУП «РТ „Электрические сети“» (60 контрактов на 873 млн руб.). Крупнейшим получателем контрактов стало ООО «ПСК „Татэнергострой“», заключившее с АО «Сетевая компания» договоры на 1,8 млрд руб. Московское ООО «ИЦ „Энергоразвитие“» получило от того же заказчика контракты на 814 млн руб., а кукморское ООО «СВСЭСС» — на 450 млн руб. Значительные суммы достались и другим участникам: ООО «Авангардэнерго» заключило контракты с ГУП РТ «Электрические сети» на 401 млн руб., ООО «Смартинжиниринг» — на 283 млн руб.
Основные заказчики
АО «Сетевая компания» — крупнейший оператор по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Татарстане. Компания создана в 2001 году в рамках реформы электроэнергетики на базе девяти сетевых предприятий. Штаб-квартира расположена в Казани, генеральный директор с 2012 года — Ильшат Фардиев. В структуре компании — 11 филиалов по республике. В 2024 году выручка компании составила 42,1 млрд руб., чистая прибыль — 5,6 млрд руб.
ГУП «Электрические сети» — государственное унитарное предприятие Республики Татарстан, специализирующееся на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным сетям. Основано в 2005 году, единственный учредитель — министерство земельных и имущественных отношений РТ. Штаб-квартира расположена в Казани. В 2024 году выручка предприятия составила 297,2 млн руб. (рост на 17,6% к 2023 году), однако чистая прибыль снизилась до минус 1,91 млрд руб.
Анализ корпоративных связей показывает, что большинство компаний входят в единую бизнес-группу. Ключевой фигурой выступает Раиль Газетдинов — он руководит московским ИЦ «Энергоразвитие» и является совладельцем зеленодольского «Смартинжиниринга». В то же время ПСК «Татэнергострой» владеет 90,3% кукморского СВСЭСС, а ИЦ «Энергоразвитие» контролирует 99,9% казанского «Авангардэнерго».
Финансовые результаты татарстанских компаний в 2024 году оказались разнонаправленными. Казанский СВЭП увеличил выручку на 61%, до 1,55 млрд руб., а зеленодольский «Смартинжиниринг» продемонстрировал взрывной рост с 64,5 млн до 1,44 млрд руб. В то же время кукморский СВСЭСС показал снижение выручки с пикового значения 4,2 млрд руб. в 2021 году до 2,5 млрд в 2024-м.
Раиль Газетдинов (справа) контролирует несколько компаний, подозреваемых в сговоре
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
Ни в одной из шести компаний на запросы «Ъ Волга-Урал» ответить не смогли.
В пресс-службе управления ФАС по Республике Татарстан «Ъ Волга-Урал» сообщили, что дело будет рассматривать центральный аппарат ведомства. Если вина будет доказана, организации должны будут заплатить административные штрафы по статье 14.32 КоАП РФ.
Дело против татарстанских энергостроителей стало очередным в серии антикартельных расследований ФАС, затрагивающих республику. В феврале 2025 года антимонопольная служба уже выявила картельный сговор на торгах по поставке учебного и компьютерного оборудования, где среди шести регионов фигурировал и Татарстан.
Тогда под подозрение попали ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и индивидуальный предприниматель, которые координировали действия на 32 торговых процедурах общей стоимостью 276,7 млн руб. Часть этих торгов проходила в рамках национального проекта «Образование». Расследование дела началось еще в сентябре 2024 года, когда сумма предполагаемого ущерба оценивалась в 275,3 млн руб.
Руководитель практики антимонопольного и конкурентного права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Надия Гореславская отмечает, что помимо традиционных административных штрафов компаниям теперь грозит и уголовная ответственность.
«В случае подтверждения вины за участие в картеле участникам грозят оборотные штрафы: для юридических лиц до 50% начальной цены торгов, но не более 4% совокупной выручки нарушителя, а также до 50 тыс. руб. для должностных лиц или их дисквалификация до трех лет», — пояснил эксперт. Кроме того, в конце 2024 года в УК РФ появился самостоятельный состав преступления за участие в картельном сговоре на торгах, если это повлекло изменение или поддержание цен. В этом случае участникам может грозить лишение свободы до шести лет и штраф до 4 млн руб. По данным ФАС, в 2024 году в судах рассматривалось 17 уголовных дел о картелях, по восьми из них были вынесены обвинительные приговоры».
Госпожа Гореславская подчеркнула, что судебная практика по антикартельным делам складывается в пользу регулятора. В качестве примера эксперт приводит дело ООО «Транссервис», которое пыталось оспорить решение ФАС о сговоре на торгах по транспортированию ТКО, однако суды встали на сторону антимонопольщиков, и компания выплатила штраф 96,9 млн руб.
Эксперт также отмечает широкий круг пострадавших от картельных соглашений в энергетической сфере. «При организации картелей на торгах по электроэнергии страдают не только государственные и муниципальные бюджеты, но и потребители, поскольку завышенная стоимость работ, обусловленная картельным сговором, неизбежно закладывается в тарифы на электроэнергию», — заключила госпожа Гореславская.