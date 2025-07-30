«Рольф» прогнозирует череду банкротств дилерских центров

Гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова в интервью «Ъ» заявила о переизбытке дилерских центров в России. Она считает, что «впереди череда банкротств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Их количество сначала выросло, а потом стало сокращаться. Такие цифры рассчитаны на рынок 2,4 млн новых (проданных .— "Ъ") автомобилей, а в этом году, как вы понимаете, будет максимум 1,15 млн»,— сказала госпожа Виноградова.

Она отметила, что с изменением денежно-кредитной политики классический формат работы уходит в прошлое, и бизнесу приходится переформатироваться, чтобы выжить. Если изменений не происходит, компания начинает работать в убыток. «В нормальном периоде маржинальность бизнеса была 2%. Но когда ставка 5% и зарабатываешь 2% — это одна модель бизнеса, а когда ставка 18–20% и больше — на выходе получается минус»,— отметила она.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Череда банкротств точно впереди"».