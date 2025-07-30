«Росатом» запустил пилотную установку по переработке урана в Танзании

Структура «Росатома» Mantra Tanzania Ltd. запустила пилотную установку на урановом проекте в Танзании. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Речь идет о проекте Mkuju River на юге Танзании. В рамках него «Росатом» планирует отработать технологии для дальнейшей переработки урана в промышленных масштабах.

«На ней апробируют технологии, которые станут основой для проектирования главного перерабатывающего комплекса производственной мощностью до 3 тыс. т. урана в год»,— сообщили в компании. Старт строительства комплекса запланирован на первый квартал 2026 года, а ввод в эксплуатацию — на 2029 год.

В «Росатоме» ожидают, что проект позволит создать свыше 4 тыс. рабочих мест в горнодобывающем секторе и смежных отраслях Танзании. Также он должен внести вклад в развитие региональной инфраструктуры. Для защиты окружающей среды в регионе организуют мониторинг экосистемы и создадут замкнутые системы водоснабжения с рециркуляцией воды.

В мае министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что товарооборот между Россией и Танзанией с начала 2025 года увеличился на 20%, российский экспорт в страну вырос на четверть. Россия в основном поставляет пшеницу, меслин (смесь пшеницы и ржи) и удобрения, а Танзания — табак, кофе, чай и фрукты.