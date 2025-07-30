Сервисы «ВкусВилла» возобновили работу

Ритейлер «ВкусВилл» восстановил работу мобильного приложения и сайта. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

«Мы по-прежнему готовы доставлять более 400 тыс. заказов в день и радовать вас вкусными, натуральными и проверенными продуктами»,— написали в компании.

Компания сообщила о сбое в работе в 12:50 мск. Во «ВкусВилле» исключили из возможных причин кибератаку и уточнили, что все данные находятся в безопасности.

Накануне произошел сбой в работе холдинга «Неофарм» и сети аптек «Столички». Сейчас компании восстанавливают работу сервисов. В РКН сообщали, что признаков DDoS-атак при анализе сбоев не обнаружено.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хакеры продемонстрировали неэтичность».