«ВкусВилл» объяснил сбой в приложении и на сайте

В работе приложения по доставке еды «ВкусВилл» и на сайте компании произошел сбой. При входе в приложение пользователю сообщают, что «могут быть проблемы с оформлением заказа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Также возникают проблемы с просмотром каталога товаров. «Зайдите попозже или купите товары в ближайшем магазине», — предлагают пользователям. «Мы скоро все исправим», — гласит сообщение.

В компании заявили ТАСС, что «произошел внутренний сбой», вероятно, не связанный с кибератакой. «Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет», — подчеркнули во «ВкусВилл».

Офлайн-магазины сети работают в штатном режиме.