Пловец Маршан установил новый мировой рекорд на дистанции 200 м комплексом

В полуфинальном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта француз Леон Маршан преодолел дистанцию 200 м комплексным плаванием за 1 минуту 52,69 секунды и установил новый мировой рекорд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeremy Lee / Reuters Фото: Jeremy Lee / Reuters

Прежнее достижение (1.54,00) принадлежало американскому пловцу Райану Лохте. Он установил рекорд в финальном заплыве на чемпионате мира 2011 года.

Леон Маршан — четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный победитель мировых первенств. За обновление мирового рекорда ему вручили чек на $30 тыс. Финальный заплыв на дистанции 200 м комплексом пройдет 31 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре. Турнир завершится 3 августа.

Таисия Орлова