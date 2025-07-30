В Екатеринбурге отремонтируют участок улицы Малышева от Восточной до Гагарина

Администрация Екатеринбурга заключила контракт на ремонт участка улицы Малышева от улицы Восточной до Гагарина, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчик приведет в порядок 810 м дороги площадью более 19 тыс. кв. м. Работы будут выполнены в этом году с использованием особо стойкой к деформации асфальтобетонной смеси SMA-16 на битуме PG 64-34. Ремонт будет проводиться без полного закрытия движения, с периодическим сужением проезжей части, работы будут вестись в дневное и ночное время.

В текущем сезоне в Екатеринбурге запланирован ремонт 516 тыс. кв. м дорог на 34 участках, в том числе 256 тыс. кв. м на 12 улицах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Все работы планируется завершить к 15 октября. Кроме того, до ноября будет проведен ремонт еще 8 участков центральных улиц суммарной протяженностью 2,5 км.

Напомним, с 1 августа в Екатеринбурге будет закрыто движение по улице Московской в районе пересечения с улицей Радищева в связи с продолжением ремонта трамвайных путей. Ограничение будет действовать до 16 августа.

Полина Щуцкая