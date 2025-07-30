В Екатеринбурге перекроют движение по Московской из-за ремонта трамвайных путей

С 1 августа в Екатеринбурге будет закрыто движение по улице Московской в районе пересечения с улицей Радищева в связи с продолжением ремонта трамвайных путей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ограничение будет действовать до 16 августа и затронет трамваи № 1, 3, 16, 21, сворачивающие с улицы Московской на Гурзуфскую. В то же время с 1 августа будет восстановлено движение трамваев № 10, 12, 15, 16, 17, сворачивающих с улицы Радищева на Московскую. Трамвай № 12 изменит схему движения.

Кроме того, будет закрыто движение автомобилей по Московской. Объезд будет осуществляться по улицам Радищева — Шейнкмана — Малышева (в сторону центра) и Радищева — Гурзуфской (из центра города).

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что движение транспорта по улице Комсомольской в Екатеринбурге будет ограничено с 18 июля по 30 сентября в связи со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта.

Полина Щуцкая