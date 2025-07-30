Российские пловцы стали чемпионами мира в комбинированной смешанной эстафете

Российские пловцы взяли золото в смешанной эстафете 4х100 м комплексом на чемпионате мира по водным видам спорта. Турнир проходит в Сингапуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Пригода (слева), Дарья Клепикова, Мирон Лифинцев и Дарья Трофимова (в воде)

Фото: Edgar Su / Reuters Кирилл Пригода (слева), Дарья Клепикова, Мирон Лифинцев и Дарья Трофимова (в воде)

Фото: Edgar Su / Reuters

Чемпионами мира стали Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Мирон Лифинцев и Кирилл Пригода. Россияне преодолели дистанцию за 3 минуты 37,99 секунды, установив рекорд чемпионатов мира. Вторыми стали китайские пловцы (3 минуты 39,99 секунды). Канадцы, показавшие результат 3 минуты 40,90 секунды, завоевали бронзовые медали.

Эта медаль стала 12-й для российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе. Ранее Кирилл Пригода стал серебряным призером турнира на дистанции 50 м брассом.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 3 августа.

Таисия Орлова