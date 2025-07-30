Матвиенко прокомментировала провокации против российских делегаций за рубежом

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что никак не реагирует на «перформансы» европейских политиков, которыми они встречают российские делегации на международных саммитах.

«И вот эти перформансы, которые они устраивают: плакаты, флаги. Они устраивают для своих спонсоров, чтобы отчитаться, как они проводили здесь русофобскую политику»,— сказала глава Совфеда журналистам в Женеве на шестой Всемирной конференции спикеров парламентов.

Во время выступления Валентины Матвиенко на конференции европейские парламентарии устроили демарш. Вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк опубликовала видео, на котором запечатлено, как европейские политики покидают зал после начала выступления главы Совфеда.