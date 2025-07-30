Северная железная дорога снизила выбросы в атмосферу и водные объекты в I полугодии

На Северной железной дороге в январе-июне 2025 года выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников снижены на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сброс недостаточно очищенных сточных вод сократился на 2%. На вторичную переработку передано 49,4 тонны бумаги, пластика и других отходов. В результате корпоративной ежемесячной акции «Зеленая пятница» железнодорожники сэкономили 26,9 тыс. кВт электроэнергии, 12,3 тонн угля, бензина, дизельного топлива, мазута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

В целях минимизации неблагоприятного воздействия на окружающую среду железнодорожники применяют ресурсосберегающие и экологичные технологии в своей работе — перевод котельных на альтернативные виды топлива, применение щадящих способов очистки сточных вод, рациональное использование ресурсов, соблюдение технологических процессов при эксплуатации объектов и техники, проведение плановых работ по их обслуживанию и содержанию.

Экологическая обстановка и влияние на нее железнодорожных предприятий находится под постоянным наблюдением. В I полугодии на Северной магистрали специалисты объединенной экологической лаборатории Центра охраны окружающей среды провели более 6 тыс. анализов атмосферного воздуха, сточных вод, питьевой воды, почв, измерений показателей уровня шума и вибрации.

Железнодорожники магистрали традиционно принимают участие в природоохранных акциях. Так, в этом году они участвовали в акциях по восстановлению лесного фонда «Сад Памяти», «Сохраним Лес», «Лес Победы» и высадили 30 тыс. молодых деревьев. В общероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна» приняли участие 7,7 тыс. работников дороги. Они собрали почти 140 тонн мусора, провели уборку 76,5 га производственных территорий и общественных пространств городов и других населенных пунктов — парков, скверов и т.д.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога