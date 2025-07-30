В Ярославле МУФАС потребовало снизить плату за содержание площадок сбора ТКО

Ярославское межрегиональное УФАС России обязало АО «Управдом Кировского района» пересмотреть тарифы на содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По мнению ведомства, стоимость обслуживания площадок для товариществ собственников жилья (ТСЖ) была завышена. Проверка по жалобам ТСЖ была начала осенью 2024 года. Например, уборка одной из площадок по ул. Володарского, 15 обходилась ТСЖ более чем в 109 тыс. руб. в месяц.

«Общество, занимая доминирующее положение на рынке, не смогло предоставить убедительное обоснование тарифов»,— сообщили в МУФАС.

Комиссия УФАС предписала компании до 18 сентября 2025 года пересчитать плату за содержание контейнерных площадок.

Антон Голицын