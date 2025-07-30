Областной суд оставил в силе приговор экс-полицейскому за превышение полномочий

Свердловский областной суд оставил в силе приговор бывшему уполномоченному участковому инспектору МВД «Шалинский» Юрию Золотко, признанному виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ). Об этом сообщили в региональной пресс-службе судов.

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Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Юрию Золотко

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Юрий Золотко приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, лишен права занимать должности в правоохранительных органах в течение 2 лет 6 месяцев и звания старшего лейтенанта полиции.

Суд установил, что в 2019 и 2020 годах обвиняемый превысил свои полномочия, применив насилие к двум мужчинам. В первом случае он нанес удар в грудь хозяину дома, к которому пришел с проверкой, а во втором — нанес несколько ударов в грудь доставленному в отдел полиции мужчине.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что Юрий Золотко в ноябре 2022 года был уволен из полиции за проступок, порочащий честь ведомства. «В 2023 году ему удалось восстановиться на службе, однако решением двух судебных инстанций его увольнение было признано законным»,— отметил полковник Горелых.

Приговор был обжалован всеми сторонами. Областной суд, не меняя приговор по существу, внес изменения во вводную и описательно-мотивировочную части, а также отменил арест, наложенный на имущество осужденного.

Полина Щуцкая