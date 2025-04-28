Свердловского экс-полицейского отправили в колонию за превышение полномочий

Бывшего участкового полиции Юрия Золотко из Шали (Свердловская область) отправили на четыре года в колонию общего режима по пп. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия, а также специальных устройств), сообщили в прокуратуре Свердловской области. Он также лишен звания старшего лейтенанта полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Шалинский районный суд Фото: Шалинский районный суд

Шалинский районный суд установил, что полицейский неоднократно превышал свои должностные обязанности при проверке жителей района, находясь при исполнении. Так, 25 февраля 2019 года он вывел жителя в сени и не менее одного раза ударил кулаком его в грудь, а 24 ноября 2020 года в служебном кабинете пункта полиции ударил другого жителя коленом в спину и не менее двух раз кулаками в грудь.

По информации пресс-службы судов Свердловской области, он обвинялся в совершении четырех преступлений, признан виновным в совершении двух. Его оправдали еще по одному эпизоду превышения полномочий и по обвинению в превышении полномочий с применением насилия, а также оружия или спецсредств.

По уголовному делу допросили потерпевших и свидетелей, обыскали жилье, провели очные ставки и экспертизы, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Как добавил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, ранее Юрия Золотко увольняли из полиции из-за его действий. «Обвиняемый был уволен из органов внутренних дел в ноябре 2022 года за проступок, порочащий честь силового ведомства. В 2023 году ему удалось восстановиться на службе, однако решением двух судебных инстанций его увольнение было признано законным»,— отметил полковник Горелых.

Золотко взят под стражу в зале суда. Приговор вступит в силу через 15 суток, если не будет обжалован.

Напомним, обвинение в отношении экс-участкового выдвигалось еще по двум эпизодам: в 2021 году он пнул потерпевшего и ударил в грудь. В октябре того же года он задержал жителя за хулиганство. В служебном кабинете экс-полицейский руками и ногами избил задержанного. На суде в прошлом году свою вину Золотко не признавал.

Ирина Пичурина