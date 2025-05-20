Главе СКР повторно доложат о деле свердловского экс-полицейского Юрия Золотко

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу бывшего полицейского из Шалинского района (Свердловская область) Юрия Золотко. Он был осужден за превышение должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ), сообщили в пресс-службе информационного центра СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным ведомства, в эфире федерального телеканала сообщалось о несогласии общественности с привлечением к уголовной ответственности бывшего полицейского, который выявил факт укрытия руководством информации об обнаружении трех тел.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о результатах расследования уголовного дела, его рассмотрения в суде и о результатах процессуальной проверки с учетом доводов, озвученных в эфире.

Шалинский райсуд установил, что Юрий Золотко неоднократно превышал свои должностные обязанности при проверке жителей района, применяя физическую силу. Он был признан виновным в совершении двух преступлений и приговорен к четырем годам в колонии общего режима и лишению звания старший лейтенант полиции.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что Юрий Золотко в ноябре 2022 года был уволен из полиции за проступок, порочащий честь ведомства. «В 2023 году ему удалось восстановиться на службе, однако решением двух судебных инстанций его увольнение было признано законным»,— отметил полковник Горелых.

Полина Щуцкая