Ярославцев предупредили о высокой опасности пожаров

В Ярославле и Ярославской области прогнозируется высокая пожароопасность 31 июля и 1 августа. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В регионе установилась жаркая погода, днем температура поднимается выше 30 градусов. В большинстве районов введен особый противопожарный режим. Жителей просят проявлять осторожность при обращении с огнем и не разводить костры.

В июле из-за особого противопожарного режима в регионе было запрещено посещение лесов, однако 22 июля своим указом губернатор отменил этот запрет. При этом по-прежнему запрещено разводить костры и жечь траву.

Антон Голицын