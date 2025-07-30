Защитник перешел в нападение

До трех лет лишения свободы грозит бывшему футболисту красноярского «Енисея» Вячеславу Бардыбахину за драку на базе отдыха «Зеленка» в мае 2024 года. Тогда между слушавшими громкую музыку игроками «Енисея» и отдыхающими произошел конфликт, переросший в потасовку. Футболист, по версии следствия, нанес одному из участников драки несколько сильных ударов по голове. Врачи диагностировали у потерпевшего перелом лобной кости и закрытую черепно-мозговую травму. Вячеслав Бардыбахин, который с июля 2025 года защищает цвета волгоградского «Ротора», признал вину и выплатил пострадавшему компенсацию 800 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Бардыбахин (в центре) предстанет перед судом за драку в Красноярске

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Вячеслав Бардыбахин (в центре) предстанет перед судом за драку в Красноярске

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего игрока ФК «Енисей» (команда выступает в Первой лиге) Вячеслава Бардыбахина. По ч. 1 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести), которая вменяется футболисту в вину, ему грозит до трех лет лишения свободы.

События, о которых идет речь в деле, произошли вечером 13 мая 2024 года. По информации прокуратуры, футболисты «Енисея» проводили время со своими друзьями на базе отдыха «Зеленка». Парни и девушки шумели, громко слушали музыку, что мешало другим отдыхающим. Ребята из соседней беседки попросили их убавить звук динамика, но безуспешно. Между компаниями произошла словесная перепалка, а затем и драка. В ней закрытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости получил 22-летний красноярец. Руководство «Енисея» тогда заявило, что футболистов спровоцировали на конфликт. Полиция возбудила уголовное дело, однако в дальнейшем оно было закрыто.

«Пострадавший прошел компьютерную томографию. Судебно-медицинский эксперт не смог установить тяжесть вреда здоровью потерпевшего, из-за чего следственные органы прекратили уголовное дело за отсутствием события преступления. Прокуратура внесла представление в региональное управление МВД России и расследование возобновили»,— рассказали в краевой прокуратуре.

По результатам расследования обвинение предъявили футболисту Вячеславу Бардыбахину. Сейчас спортсмен, играющий на позиции защитника, выступает за волгоградский «Ротор». В прокуратуре сообщили, что игрок признал вину. «Я схватил и повалил пострадавшего на землю и нанес ему несколько ударов в область лица, сколько было ударов не помню»,— приводит слова футболиста надзорное ведомство, отметив, что спортсмен выплатил потерпевшему компенсацию в размере 800 тыс. руб.

В прокуратуре добавили, что в отношении другого бывшего игрока «Енисея» Владимира Хозина, также якобы участвовавшего в потасовке, проводится административное расследование по ст. 6.1.1 КоАП (побои). Ему может грозить штраф от 5 тыс. руб. до 30 тыс. руб., административный арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

Константин Воронов