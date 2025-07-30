Землетрясение не помешало авиасообщению на Камчатке

Произошедшее сегодня на Камчатке землетрясение не повлияло на работу аэропортов и выполнение рейсов в регионе. Об этом сообщили в Росавиации.

Инфраструктура главного краевого аэропорта Петропавловск-Камчатский не повреждена, он работает в штатном режиме. На остальных 12 аэродромах и посадочных площадках, входящих в Камчатское авиационное предприятие, повреждений также не обнаружили.

В Сахалинской области аэропорты не попали в зону землетрясения, однако временно отменены рейсы в Северо-Курильск. Причиной ограничений стал риск подтопления взлетно-посадочной полосы. При этом угроза цунами в регионе отменена.

Землетрясение у берегов Камчатки произошло сегодня. Его признали самым сильным в региональной сейсмозоне с 1952 года. В Петропавловске-Камчатском объявлен режим ЧС, 2,7 тыс. человек эвакуированы в безопасные районы. Повреждены жилые дома, детские сады и торговые центры.

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