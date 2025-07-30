СКР привлек к уголовной ответственности 13 следователей за шесть месяцев

За первое полугодие 2025 года СКР возбудил уголовные дела против 13 сотрудников ведомства. Это выяснил «Ъ» после анализа данных государственной статистической отчетности. Все дела связаны с коррупционными преступлениями.

29 июля комитет опубликовал отчет по итогам работы за полугодие. Согласно нему, за коррупционные преступления привлекли 596 человек с особым правовым статусом. Это касается 16 депутатов субъектного уровня, 98 адвокатов, девяти сотрудников прокуратуры. Также возбудили дела против шести судей и одного сенатора.

По ранее опубликованным данным Генпрокуратуры, за первый квартал 2025 года количество выявленных коррупционных преступлений выросло на 24%. При этом увеличилась доля таких правонарушений в общем массиве: с 2,6% до 3,2%. Более 60% таких уголовных дел связаны со взятками.

Никита Черненко